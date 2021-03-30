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    Испания U21 — Чехия U21 прямая трансляция 30.03.2021, смотреть онлайн

    Испания U21 — Чехия U21: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Евро-2021 U21
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Испания U21» — «Чехия U21» в группе B Евро-2021 до 21 года.

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    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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