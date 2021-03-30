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    «Интер» представил новую эмблему клуба

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    «Интер» на своей официальной странице в Twitter представил новый логотип клуба.

    Старый логотип «Интера»
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    Старый логотип «Интера»

    «Моя имя — это моя история. Я — "Интернационале" из Милана», — говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что название клуба будет изменено на «Inter Milano», но в промо-материалах команду представляют как «Internazionale Milano».

    В новом логотипе клуба отсутствует золотой цвет, который ранее использовался по краям. В новых клубных цветах остались только черный, синий и белый.

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