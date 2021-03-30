«Интер» представил новую эмблему клуба

на своей официальной странице в Twitter представил новый логотип клуба.

«Моя имя — это моя история. Я — "Интернационале" из Милана», — говорится в заявлении.

MY NAME IS MY STORY.

I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Aa5fFFYO7J — Inter (@Inter_en) March 30, 2021

Ранее сообщалось, что название клуба будет изменено на «Inter Milano», но в промо-материалах команду представляют как «Internazionale Milano».

В новом логотипе клуба отсутствует золотой цвет, который ранее использовался по краям. В новых клубных цветах остались только черный, синий и белый.