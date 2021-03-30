Гвардиола: Агуэро помог «Ман Сити» выйти на новый уровень

«Впереди еще два месяца совместной работы. Сегодня на тренировке я видел, как он хорош и насколько отдается делу.
Серхио незаменим. С точки зрения статистики замена ему, возможно, существует, но когда у игрока 360 матчей и 250 с лишним голов, а также многочисленные титулы, найти ему замену нелегко.
Он легенда, лучший форвард, когда-либо выступавший за этот клуб. Он незаменим в душах и сердцах наших фанатов, игроков, с которыми он выступал, тренеров, с которыми работал.
Он отличный человек, и если он по-прежнему стремится только вперед, то может продлить карьеру на 2, 3, 5 лет.
Думаю, в этом сезоне он еще забьет какой-нибудь интересный гол. Увы, он пропустил год. Мне не поверят из-за того, что мы играли успешно, но порой нам его не хватало.
Он помог клубу выйти на новый уровень. Вот почему все, кто в команде, и фанаты всегда будут ему благодарны», — сказал Гвардиола Sky Sports.