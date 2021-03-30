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    Гвардиола: Агуэро помог «Ман Сити» выйти на новый уровень

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал решение форварда Серхио Агуэро об уходе из клуба в конце сезона.

    Пеп Гвардиола
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    Пеп Гвардиола

    «Впереди еще два месяца совместной работы. Сегодня на тренировке я видел, как он хорош и насколько отдается делу.

    Серхио незаменим. С точки зрения статистики замена ему, возможно, существует, но когда у игрока 360 матчей и 250 с лишним голов, а также многочисленные титулы, найти ему замену нелегко.

    Он легенда, лучший форвард, когда-либо выступавший за этот клуб. Он незаменим в душах и сердцах наших фанатов, игроков, с которыми он выступал, тренеров, с которыми работал.

    Он отличный человек, и если он по-прежнему стремится только вперед, то может продлить карьеру на 2, 3, 5 лет.

    Думаю, в этом сезоне он еще забьет какой-нибудь интересный гол. Увы, он пропустил год. Мне не поверят из-за того, что мы играли успешно, но порой нам его не хватало.

    Он помог клубу выйти на новый уровень. Вот почему все, кто в команде, и фанаты всегда будут ему благодарны», — сказал Гвардиола Sky Sports.

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