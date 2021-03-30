Фомин: Черчесов может впиться в тебя взглядом, и ты думаешь: «Я все понял»

Полузащитник «Динамо» и сборной Россииподелился мнением о главном тренере национальной команды

«Чем Черчесов отличается от Шварца? Особенной харизмой. Какая-то мощная энергия от него идет. Саламыч может ничего не говорить, а просто впиться в тебя взглядом. И ты думаешь: "Я все понял".

В сборной с каждым вызовом я чувствую себя всё увереннее. Всегда внимательно слушаю требования — на теории, практических занятиях. Тут важно какие-то вещи, которые ты только что проговорил с тренерами сборной, воплощать в чемпионате страны. Это тоже помогает.

Как-то раз поговорили, я услышал некоторые пожелания. Встречаемся через месяц на сборе национальной команды. Они же все видят — и говорят: "Ну, ты чувствуешь сам?" И я действительно это чувствовал. Требования в клубе и сборной несколько отличаются, и я должен уметь быстро перестроиться.

Всегда еду в сборную с надеждой, что у меня будет шанс. В этом плане неважно, здоровы ли ребята, или кто-то из них не может сыграть. Важно то, что, если этот шанс тебе выпадет, ты должен им по максимуму воспользоваться.

Не обидно было провести на скамейке матч со Словенией? Любой футболист всегда хочет быть на поле. Но не скажу, что прямо обидно, потому что главное — результат команды. Победа над Словенией есть, и я ей так же рад, как если бы играл сам. А мне просто надо дальше работать, проявлять себя на каждой тренировке, чтобы выпускали на поле», — приводит слова Фомина «Спорт-Экспресс».