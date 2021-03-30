«Манчестер Сити» установит статую Агуэро рядом со своим домашним стадионом

Президент «Манчестер Сити»сообщил, что рядом с домашним стадионом клуба установят статую нападающего

29 марта «Манчестер Сити» объявил о том, что аргентинец покинет команду в конце сезона.

У 32-летнего футболиста истечет срок действия контракта 30 июня 2021 года. Форвард достанется новому клубу бесплатно.

«Мы закажем статую Агуэро, которая будет стоять на стадионе рядом со скульптурами Сильвы и Компани.

Работа над ними сейчас ведется. Ждем возможности достойно попрощаться с Серхио в конце сезона», — приводит слова аль Мубарака официальный сайт «горожан».

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В 384 матчах за клуб 32-летний аргентинец забил 257 голов, он является лучшим бомбардиром «горожан» за историю клуба.