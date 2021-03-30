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    «Манчестер Сити» установит статую Агуэро рядом со своим домашним стадионом

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    Президент «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак сообщил, что рядом с домашним стадионом клуба установят статую нападающего Серхио Агуэро.

    Серхио Агуэро
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    Серхио Агуэро

    29 марта «Манчестер Сити» объявил о том, что аргентинец покинет команду в конце сезона.

    У 32-летнего футболиста истечет срок действия контракта 30 июня 2021 года. Форвард достанется новому клубу бесплатно.

    «Мы закажем статую Агуэро, которая будет стоять на стадионе рядом со скульптурами Сильвы и Компани.

    Работа над ними сейчас ведется. Ждем возможности достойно попрощаться с Серхио в конце сезона», — приводит слова аль Мубарака официальный сайт «горожан».

    Агуэро перешел в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В 384 матчах за клуб 32-летний аргентинец забил 257 голов, он является лучшим бомбардиром «горожан» за историю клуба.

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