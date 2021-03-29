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    Вагнер Лав: Не могу сказать, что я видел задатки тренера в Оличе

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    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился мнением о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера «армейцев».

    Вагнер Лав
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    Вагнер Лав

    «Желаю Оличу большой удачи на посту главного тренера ЦСКА. Надеюсь, он добьется тех же успехов, которых достиг с армейцами в качестве игрока.

    Назначение Олича меня удивило. Я знал, что Ивица уже несколько лет работал ассистентом главного тренера в сборной Хорватии, но не подозревал о его желании стать главным. Думаю, ЦСКА рискнул пригласить именно Олича из-за его богатой клубной истории, ну и после хорошо проделанной работы в сборной Хорватии. Он все-таки стал вице-чемпионом мира с этой командой в качестве второго тренера.

    Когда мы выходим играть на поле, то не думаем о том, кто чем займется после завершения карьеры, поэтому не могу сказать, что я видел задатки тренера в Оличе, когда играл с ним. Не знаю, представлял ли он в своей голове, что однажды возглавит ЦСКА, но я об этом точно не думал.

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    • Пойду ли в его тренерский штаб, если позовут? На данный момент нет, потому что я не хочу быть тренером. Но через несколько лет всё может измениться, вдруг я захочу попробовать. Тогда, может быть, и пойду в ЦСКА! Но сейчас, после завершения карьеры, у меня пока нет желания становиться тренером», — приводит слова Вагнера Sport24.

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