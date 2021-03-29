Олич: Не читал и не читаю российские СМИ

Новый главный тренер ЦСКАпрокомментировал критику в свой адрес после прихода на должность.

«Честно признаться, я не читал и не читаю российские СМИ. Я вовсе не умею читать по-русски… Самое важное для меня — это поддержка руководства клуба, с которым я на связи. Это единственное, что меня интересует в данный момент.

ЦСКА — отличный клуб. И представлял ли я именно такой старт карьеры? Я не прямо сейчас начал свою карьеру. Когда мне исполнилось 30, я стал потихоньку размышлять о некоторых вещах, наблюдая за тренерами. До 30 лет я даже не задумывался о тренерской карьере, не следил за тем, что тренеры делают, о чём думают. Меня просто интересовало выйти на поле и забить гол. Однако потом я стал смотреть на тренеров другими глазами, у каждого из них я что-то взял, я взвешивал их решения, хорошими они были или плохими.

Для меня это определённо большой вызов, большой шаг вперёд. Сейчас я работаю один, это моя первая самостоятельная клубная работа. Но нельзя пренебрегать тремя с половиной годами нахождения в тренерском штабе национальной команды. Опыт в сборной — это немало, у нас были большие матчи, и мне выпала честь тренировать лучших хорватских футболистов. Я был частью истории, которую мы сотворили на чемпионате мира в России, у меня была возможность многое увидеть, и я готов принять вызов в начале моей тренерской карьеры», — приводит слова Олича Sportske Novosti.