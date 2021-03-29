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    В штаб Олича в ЦСКА войдут два помощника

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    Главный тренер ЦСКА Ивица Олича пригласит в свой штаб двух помощников, сообщает «Чемпионат».

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    «В ближайшие дни помощники прилетят в Москву и войдут в штаб ЦСКА. Одним из них станет специалист по физподготовке Игор Юкич», — сказал источник издания.

    Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в клуб приедет второй помощник в качестве ассистента тренера.

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    • Юкич с 2009 по 2013 год был деканом факультета кинезиологии в Загребском университете. Он является основателем и президентом Хорватской ассоциации тренеров по физической подготовке, а также основателем и генеральным секретарем Европейской ассоциации физической подготовки. Юкич работал тренером по силовой и физической подготовке сборной Хорватии на чемпионате мира в Бразилии 2014 года и в квалификации Евро-2016.

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