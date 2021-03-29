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    Итальянцы победили Болгарию, Швейцария одолела Литву

    Болгария — Италия: счет матча 0:2

    Футбол ЧМ-2022
    Сборная Болгарии потерпела домашнее поражение от команды Италии (0:2) в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе С.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 40-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти. Угадал кипер Болгарии направление полета снаряда, пущенного Андреа Белотти с «точки», но совсем немного до мяча не дотянулся.

    На 84-й минуте Мануэль Локателли получил мяч в центре, после чего нанес мощный удар в правый от себя угол, установив окончательный счет.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C
    Болгария — Италия 0:2
    Голы: 0:1 Андреа Белотти (пенальти) (43'), 0:2 Мануэль Локателли (82') Болгария: Пламен Илиев, Валентин Антов, Daniel Dimov, Василь Божиков, Petar Vitanov (M.Raynov, 88'), Сисиньо (Бирсент Карагерен, 46'), Георги Костадинов (Кристиян Малинов, 62'), Ivailo Chochev, Momchil Tsvetanov, Andrey Galabinov, Спас Делев (Atanas Iliev, 78') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Спинаццола, Франческо Ачерби, Алессандро Флоренци (Джованни Ди Лоренцо, 68'), Леонардо Бонуччи, Марко Верратти (Маттео Пессина, 88'), Стефано Сенси (Мануэль Локателли, 68'), Николо Барелла, Андреа Белотти (Чиро Иммобиле, 75'), Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза (Федерико Бернардески, 76') Предупреждения: Георги Костадинов (57'), Antonio Vutov (58'), Василь Божиков (59'), Мануэль Локателли (84'), Федерико Бернардески (89')

    В другом матче группы С сборная Швейцарии одержала домашнюю победу над командой Литвы — 1:0.

    Единственный мяч на 2-й минуте забил Шердан Шакири .

    Отметим, что встречу отложили на несколько минут из-за проблемы с воротами. Они были установлены на 5-10 сантиментов выше регламента, организаторам пришлось их заменить.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C
    Швейцария — Литва 1:0
    Гол: 1:0 Шердан Шакири (2') Швейцария: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Сильван Видмер (Эдмилсон Фернандеш, 65'), Ремо Фройлер (Денис Закария, 66'), Гранит Джака, Рубен Варгас (Стивен Цубер, 79'), Шердан Шакири (Адмир Мехмеди, 80'), Брил Эмболо (Марио Гавранович, 65'), Харис Сеферович Литва: Томас Шведкаускас, Vytas Gaspuitis, Маркас Бенета, Эгидиюс Вейткунас, Саулюс Миколюнас, Мартинас Дапкус, Арвидас Новиковас, Выкинтас Сливка (Таутвидас Элиошюс, 75'), Юстас Ласицкас (Каролис Лаукжемис, 58'), Домантас Шимкус, Фёдор Черных (Деймантас Петравичюс, 81') Предупреждение: Фёдор Черных (42')

    Команда Роберто Манчини с 6 очками идет 1-й в группе С, а их соперники (0 очков) находятся на 5-й позиции.

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