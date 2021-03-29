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    Агуэро: Для меня начнется новый этап с новыми испытаниями

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    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал уход из клуба по окончании сезона.

    Серхио Агуэро
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    Серхио Агуэро

    29 марта «Манчестер Сити» объявил о том, что аргентинец покинет команду в конце сезона.

    У 32-летнего футболиста истечет срок действия контракта 30 июня 2021 года. Форвард достанется новому клубу бесплатно.

    «Когда цикл подходит к концу, возникает множество чувств. Я испытываю огромное чувство удовлетворения и гордости за то, что я провел в "Манчестер Сити" целых десять сезонов.

    Это необычно для профессионального игрока в наши дни. Десять сезонов с большими достижениями.

    За это время я смог стать лучшим бомбардиром в истории клуба и наладить неразрывную связь со всеми, кто его любит, — людьми, которые навсегда останутся в моем сердце.

    Я присоединился к ним в эпоху реконструкции в 2011 году, и благодаря руководству владельцев и вкладу многих игроков мы заслужили место среди величайших клубов мира.

    Задача сохранить это заслуженное привилегированное положение останется за другими.

    Что касается меня, то я буду продолжать делать всё возможное до конца сезона, чтобы выиграть больше титулов и доставить больше радости болельщикам. Затем начнется новый этап с новыми испытаниями.

    Я полностью готов противостоять им с той же страстью и профессионализмом, которые я всегда показывал ради игры на самом высоком уровне», — написал Агуэро в социальных сетях.

    Агуэро выступает за «горожан» с 2011 года. В составе команды он четыре раза выигрывал чемпионат Англии, трижды брал Суперкубок страны, единожды — Кубок и пять раз — Кубок лиги. С 257 голами аргентинец является лучшим бомбардиром в истории «Ман Сити».

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