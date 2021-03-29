Агуэро: Для меня начнется новый этап с новыми испытаниями

Нападающий «Манчестер Сити»прокомментировал уход из клуба по окончании сезона.

29 марта «Манчестер Сити» объявил о том, что аргентинец покинет команду в конце сезона.

У 32-летнего футболиста истечет срок действия контракта 30 июня 2021 года. Форвард достанется новому клубу бесплатно.

«Когда цикл подходит к концу, возникает множество чувств. Я испытываю огромное чувство удовлетворения и гордости за то, что я провел в "Манчестер Сити" целых десять сезонов.

Это необычно для профессионального игрока в наши дни. Десять сезонов с большими достижениями.

За это время я смог стать лучшим бомбардиром в истории клуба и наладить неразрывную связь со всеми, кто его любит, — людьми, которые навсегда останутся в моем сердце.

Я присоединился к ним в эпоху реконструкции в 2011 году, и благодаря руководству владельцев и вкладу многих игроков мы заслужили место среди величайших клубов мира.

Задача сохранить это заслуженное привилегированное положение останется за другими.

Что касается меня, то я буду продолжать делать всё возможное до конца сезона, чтобы выиграть больше титулов и доставить больше радости болельщикам. Затем начнется новый этап с новыми испытаниями.

Я полностью готов противостоять им с той же страстью и профессионализмом, которые я всегда показывал ради игры на самом высоком уровне», — написал Агуэро в социальных сетях.

Агуэро выступает за «горожан» с 2011 года. В составе команды он четыре раза выигрывал чемпионат Англии, трижды брал Суперкубок страны, единожды — Кубок и пять раз — Кубок лиги. С 257 голами аргентинец является лучшим бомбардиром в истории «Ман Сити».