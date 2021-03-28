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    Томь — Торпедо прямая трансляция 28.03.2021, смотреть онлайн

    Томь — Торпедо: онлайн-трансляция матча начнется в 11:00

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    В 11:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Томь» — «Торпедо» в очередном туре ФНЛ.

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    Последний матч между собой: «Торпедо» — «Томь» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Томь» — «Торпедо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Томь — Торпедо.

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