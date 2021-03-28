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    Португалия U21 — Англия U21 прямая трансляция 28.03.2021, смотреть онлайн

    Португалия U21 — Англия U21: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Евро-2021 U21
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Португалия U21» — «Англия U21» в группе D чемпионата Европы по футболу-2021 U21.

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Португалия U21» — «Англия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Португалия U21»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Португалия U21 — Англия U21.

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