ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» мчится к скудеттоСерия А: остановит ли кто-то «Интер», и кто удивит?
  • 08:26
    • Рябинский: Думаю, это последний бой Поветкина
  • 08:16
    • Уайт нокаутировал Поветкина в бою-реванше
  • 12:48
    • Защитник покинул расположение сборной России
  • 12:19
    • Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате России
  • 12:05
    • Сорина победила в скиатлоне на чемпионате России
    Все новости спорта

    Хорватия U21 — Швейцария U21 прямая трансляция 28.03.2021, смотреть онлайн

    Хорватия U21 — Швейцария U21: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Евро-2021 U21
    В 19:00 начнётся прямая трансляция матча «Хорватия U21» — «Швейцария U21» в группе D чемпионата Европы по футболу-2021 U21.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Хорватия U21»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хорватия U21» — «Швейцария U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Хорватия U21» — «Швейцария U21».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Хорватия U21» и «Швейцария U21» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизит ли сборная России выход в плей-офф молодежного Евро?
  • Россия U21 — Франция U21. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли Италия одержать вторую победу в отборе?
  • Болгария — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Сможет ли Испания выиграть в Тбилиси?
  • Грузия — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.92
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Россия U21 — Франция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Болгария — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грузия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Алания — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Румыния — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  6.13
  • Экспресс дня 29 марта
  • Завтра в 00:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Фуэнлабрада — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры