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    Венгрия U21 — Румыния U21 прямая трансляция 27.03.2021, смотреть онлайн

    Венгрия U21 — Румыния U21: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Футбол Евро-2021 U21
    В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Венгрия U21» — «Румыния U21» в группе A чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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