Ирландия — Люксембург: смотреть онлайн трансляцию 27.03.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав группе A отборочного турнира к ЧМ-2022.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Люксембург»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ирландия» — «Люксембург». Коэффициент ставки — 2.30.

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