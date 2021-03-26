продолжает вести переговоры с главным тренеромоб условиях контракта.

Ранее стало известно, что ЦСКА до сих пор не заключил соглашение с хорватским специалистом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ЦСКА предлагает Оличу контракт на один год и два месяца. Также обсуждается возможность включить в договор пункт об автоматическом продлении на год.

Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2006 год, проведя 116 матчей и забив 44 гола. В качестве игрока Ивица выиграл с «армейцами» три чемпионских титула, два Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА.