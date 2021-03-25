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    Бразильский «Шапекоэнсе» арендовал полузащитника «Ахмата»

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    Полузащитник «Ахмата» Раванелли на правах аренды перешел в бразильский клуб «Шапекоэнсе».

    Раванелли
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    Раванелли

    Соглашение рассчитано до конца 2021 года, сообщает пресс-служба грозненской команды.

    Раванелли перешел в «Ахмат» из клуба «Понте Прета» летом 2017 года. В составе грозненского клуба хавбек провел в общей сложности 38 матчей, в которых забил пять мячей и отдал 10 голевых передач.

    Последние полгода Раванелли провел в аренде в «Атлетико Паранаэнсе», в составе которого забил один гол в 16 играх.

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