Бразильский «Шапекоэнсе» арендовал полузащитника «Ахмата»

Полузащитникна правах аренды перешел в бразильский клуб

Соглашение рассчитано до конца 2021 года, сообщает пресс-служба грозненской команды.

Раванелли перешел в «Ахмат» из клуба «Понте Прета» летом 2017 года. В составе грозненского клуба хавбек провел в общей сложности 38 матчей, в которых забил пять мячей и отдал 10 голевых передач.

Полузащитник грозненцев Раванелли на правах аренды перешёл в бразильский клуб «Шапекоэнсе». Соглашение рассчитано до конца 2021 года. Желаем удачи, Раванелли 👍🏻👍🏻👍🏻 #Ахмат #Грозный #Раванелли pic.twitter.com/uQfvoxxJtN — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) March 25, 2021

Последние полгода Раванелли провел в аренде в «Атлетико Паранаэнсе», в составе которого забил один гол в 16 играх.