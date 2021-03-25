ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мальта — РоссияХодьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
  • 18:27
    • Ханю выиграл короткую программу на ЧМ-2021, Коляда — четвертый
  • 17:54
    • Стала известна дата начала АПЛ сезона-2021/22
  • 17:19
    • Олич до сих пор не подписал контракт с ЦСКА
  • 15:38
    • ОКР предложил утвердить музыку Чайковского для замены гимна России на ОИ
  • 15:20
    • Новый наставник «Ротора» не может работать главным тренером
    Все новости спорта

    Португалия U21 — Хорватия U21: смотреть онлайн трансляцию 25.03.2021

    Португалия U21 — Хорватия U21: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Евро-2021 U21
    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Португалия U21» — «Хорватия U21» в группе D чемпионата Европы по футболу-2021 U21.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Португалия U21» — «Хорватия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Португалия U21»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Португалия U21 — Хорватия U21.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Португалия U21 — Хорватия U21.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как российская «молодежка» стартует на Евро-2021?
  • Россия U21 — Исландия U21. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Чего ждать от зарубы между ЦСКА и «Локо» в Москве?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сможет ли сборная Греции сдержать «Красную Фурию»?
  • Испания — Греция. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.99
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия U21 — Исландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Испания — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Италия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Германия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.14
  • Экспресс дня 26 марта
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры