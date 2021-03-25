Олич до сих пор не подписал контракт с ЦСКА

Московскийдо сих пор не подписал даже предварительного контракта с хорватским специалистом сообщает «Спорт-Экспресс».

Интересно, что 23 марта он был представлен футболистам в качестве главного тренера команды. 27 марта он планирует улететь домой, чтобы забрать личные вещи.

Также со специалистом не подписано предварительное соглашение. Напомним, что хорват сменил в этой должности Виктора Гончаренко.

Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2006 год, проведя 116 матчей и забив 44 гола. В качестве игрока Ивица выиграл с «армейцами» три чемпионских титула, два Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА.