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    Олич до сих пор не подписал контракт с ЦСКА

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    Московский ЦСКА до сих пор не подписал даже предварительного контракта с хорватским специалистом Ивицей Оличем, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    Интересно, что 23 марта он был представлен футболистам в качестве главного тренера команды. 27 марта он планирует улететь домой, чтобы забрать личные вещи.

    Также со специалистом не подписано предварительное соглашение. Напомним, что хорват сменил в этой должности Виктора Гончаренко.

  • Олич — новый главный тренер ЦСКА
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    • Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2006 год, проведя 116 матчей и забив 44 гола. В качестве игрока Ивица выиграл с «армейцами» три чемпионских титула, два Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА.

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