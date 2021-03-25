Молдавия — Фарерские острова: смотреть онлайн трансляцию 25.03.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фарерские острова»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Молдавия» — «Фарерские острова». Коэффициент ставки — 1.60.

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