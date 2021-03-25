ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мальта — РоссияХодьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
  • 18:27
    • Ханю выиграл короткую программу на ЧМ-2021, Коляда — четвертый
  • 17:54
    • Стала известна дата начала АПЛ сезона-2021/22
  • 17:19
    • Олич до сих пор не подписал контракт с ЦСКА
  • 15:38
    • ОКР предложил утвердить музыку Чайковского для замены гимна России на ОИ
  • 15:20
    • Новый наставник «Ротора» не может работать главным тренером
    Все новости спорта

    Молдавия — Фарерские острова: смотреть онлайн трансляцию 25.03.2021

    Молдавия — Фарерские острова: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Молдавии Сборная Фарер
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Молдавия» — «Фарерские острова» в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фарерские острова»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Молдавия» — «Фарерские острова». Коэффициент ставки — 1.60.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Молдавия» — «Фарерские острова».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Молдавия» и «Фарерские острова» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как российская «молодежка» стартует на Евро-2021?
  • Россия U21 — Исландия U21. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Чего ждать от зарубы между ЦСКА и «Локо» в Москве?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сможет ли сборная Греции сдержать «Красную Фурию»?
  • Испания — Греция. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.99
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия U21 — Исландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Испания — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Италия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Германия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.14
  • Экспресс дня 26 марта
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры