Франция U21 — Дания U21: смотреть онлайн трансляцию 25.03.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе C чемпионата Европы по футболу-2021 U21.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Дания U21»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Франция U21» — «Дания U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

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