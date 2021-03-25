Англия U21 — Швейцария U21 прямая трансляция 25.03.2021, смотреть онлайн

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав группе D чемпионата Европы по футболу-2021 U21.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Англия U21» — «Швейцария U21». Коэффициент ставки — 1.80.

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