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    Англия U21 — Швейцария U21 прямая трансляция 25.03.2021, смотреть онлайн

    Англия U21 — Швейцария U21: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Евро-2021 U21
    В 17:00 начнётся прямая трансляция матча «Англия U21» — «Швейцария U21» в группе D чемпионата Европы по футболу-2021 U21.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Англия U21» — «Швейцария U21». Коэффициент ставки — 1.80.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Англия U21» — «Швейцария U21».

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