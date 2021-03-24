Турция — Нидерланды: смотреть онлайн трансляцию 24.03.2021

В 20:00 начнётся прямая трансляция матчав группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022.

Последний матч между собой: «Турция» — «Нидерланды» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нидерланды»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Турция» — «Нидерланды» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

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Матч между командами «Турция» и «Нидерланды» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

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