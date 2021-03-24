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    Промес сравнил Соболева и Дзюбу

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    Нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнил своего одноклубника Александра Соболева и форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Для меня сейчас, конечно же, сильнее Соболев! Но вообще их сложно сравнивать. Да, по стилю игры они похожи. Дзюба по-прежнему много забивает, но я вижу качество и потенциал Соболева. Он еще молод, но уже очень силен. В штрафной он просто убийца.

    Станет ли Соболев главным форвардом России? Не хочу много говорить, да и не мне решать. Но Соболев играет в самом большом клубе России и забивает в каждом матче. Так что почему бы нет?», — приводит слова Промеса «Спорт-Экспресс».

    Соболев в этом сезоне провел за «Спартак» 18 матчей, в которых забил 11 мячей. У Дзюбы в 28 матчах за «Зенит» 15 голов и семь результативных передач.

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