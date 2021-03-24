Промес сравнил Соболева и Дзюбу

Нападающий «Спартака»сравнил своего одноклубникаи форварда «Зенита»

«Для меня сейчас, конечно же, сильнее Соболев! Но вообще их сложно сравнивать. Да, по стилю игры они похожи. Дзюба по-прежнему много забивает, но я вижу качество и потенциал Соболева. Он еще молод, но уже очень силен. В штрафной он просто убийца.

Станет ли Соболев главным форвардом России? Не хочу много говорить, да и не мне решать. Но Соболев играет в самом большом клубе России и забивает в каждом матче. Так что почему бы нет?», — приводит слова Промеса «Спорт-Экспресс».

Соболев в этом сезоне провел за «Спартак» 18 матчей, в которых забил 11 мячей. У Дзюбы в 28 матчах за «Зенит» 15 голов и семь результативных передач.