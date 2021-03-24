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    Олич: Хочу, чтобы мы были на вершине не только в России, но и в Европе

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    Новый наставник ЦСКА Ивица Олич дал первое интервью в качестве главного тренера «Армейцев».

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    «Я доволен первым днем в ЦСКА. Рад вернуться в Москву, но самое главное, чтобы вернулся тот ЦСКА, которого ждут все болельщики. Хочу, чтобы мы были на вершине не только в чемпионате России, но и в Европе. Очень много людей, работавших в клубе в моё время, ещё здесь. Было приятно всех увидеть.

    В ЦСКА играет Игорь Акинфеев, который в моё время был молодым вратарём, а сейчас уже опытный игрок. У него отличная карьера. Увидел братьев Березуцких, которые не так давно начали тренерскую деятельность. Они знают команду намного лучше, чем я. Это важно для меня, чтобы они сказали свое мнение, чтобы был контакт, можно было получить какую-то информацию», — приводит слова Олича пресс-служба ЦСКА.

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