Форвард «Барселоны» признан лучшим молодым игроком в мире

Нападающийстал победителем опроса за звание лучшего молодого игрока в мире.

Испанский нападающий занял первое место в списке, составленном глобальной сетью журналистов Goal.

«Я хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня, и, конечно же, моих товарищей по команде. Сейчас мне надо оправиться от травмы. Что произойдет, я не знаю, но сыграть на Евро — мечта», — сказал Фати.

Топ-10 тинейджеров мира по версии Goal:

1. Ансу Фати (Испания, «Барселона»);

2. Эдуардо Камавинга (Франция, «Ренн»);

3. Джованни Рейна (США, «Боруссия» Дортмунд);

4. Педри (Испания, «Барселона»);

5. Джуд Беллингэм (Англия, «Боруссия» Дортмунд);

6. Флориан Вирц (Германия, «Байер»);

7. Райан Гравенберх (Нидерланды, «Аякс»);

8. Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»);

9. Мохаммед Ихаттарен (Нидерланды, ПСВ);

10. Рейньер (Бразилия, «Реал», выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды).

Отметим, что представителей России в топ-50 не оказалось.