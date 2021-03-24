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    Форвард «Барселоны» признан лучшим молодым игроком в мире

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    Нападающий «Барселоны» Ансу Фати стал победителем опроса за звание лучшего молодого игрока в мире.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    Испанский нападающий занял первое место в списке, составленном глобальной сетью журналистов Goal.

    «Я хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня, и, конечно же, моих товарищей по команде. Сейчас мне надо оправиться от травмы. Что произойдет, я не знаю, но сыграть на Евро — мечта», — сказал Фати.

    Топ-10 тинейджеров мира по версии Goal:

    1. Ансу Фати (Испания, «Барселона»);
    2. Эдуардо Камавинга (Франция, «Ренн»);
    3. Джованни Рейна (США, «Боруссия» Дортмунд);
    4. Педри (Испания, «Барселона»);
    5. Джуд Беллингэм (Англия, «Боруссия» Дортмунд);
    6. Флориан Вирц (Германия, «Байер»);
    7. Райан Гравенберх (Нидерланды, «Аякс»);
    8. Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»);
    9. Мохаммед Ихаттарен (Нидерланды, ПСВ);
    10. Рейньер (Бразилия, «Реал», выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды).

    Отметим, что представителей России в топ-50 не оказалось.

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