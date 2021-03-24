Форвард «Барселоны» признан лучшим молодым игроком в мире

Испанский нападающий занял первое место в списке, составленном глобальной сетью журналистов Goal.
«Я хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня, и, конечно же, моих товарищей по команде. Сейчас мне надо оправиться от травмы. Что произойдет, я не знаю, но сыграть на Евро — мечта», — сказал Фати.
Топ-10 тинейджеров мира по версии Goal:
1. Ансу Фати (Испания, «Барселона»);
2. Эдуардо Камавинга (Франция, «Ренн»);
3. Джованни Рейна (США, «Боруссия» Дортмунд);
4. Педри (Испания, «Барселона»);
5. Джуд Беллингэм (Англия, «Боруссия» Дортмунд);
6. Флориан Вирц (Германия, «Байер»);
7. Райан Гравенберх (Нидерланды, «Аякс»);
8. Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»);
9. Мохаммед Ихаттарен (Нидерланды, ПСВ);
10. Рейньер (Бразилия, «Реал», выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды).
Отметим, что представителей России в топ-50 не оказалось.