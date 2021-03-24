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    Экс-игрок «Локомотива» подписал контракт с клубом из Перу

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    Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан продолжит карьеру в Перу.

    Джефферсон Фарфан
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    Джефферсон Фарфан

    35-летний перуанец подписал контракт с «Альянса Лима», сообщает пресс-служба команды.

    Он выступал за этот клуб с 1998 по 2004 год, до того как стал игроком нидерландского ПСВ. Футболист заключил контракт до 31 декабря 2022 года.

    Напомним, 1 августа прошлого года Фарфан покинул московский клуб и стал свободным агентом.

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