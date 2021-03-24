Экс-игрок «Локомотива» подписал контракт с клубом из Перу

Бывший нападающийпродолжит карьеру в Перу.

35-летний перуанец подписал контракт с «Альянса Лима», сообщает пресс-служба команды.

Он выступал за этот клуб с 1998 по 2004 год, до того как стал игроком нидерландского ПСВ. Футболист заключил контракт до 31 декабря 2022 года.

📸 Imágenes de la conferencia de presentación de Jefferson Farfán.#VOLV1Ó#ElCorazónDelPueblo💙 pic.twitter.com/IbhBHNB6OM — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) March 23, 2021

Напомним, 1 августа прошлого года Фарфан покинул московский клуб и стал свободным агентом.