«Ювентус» не включил Роналду в список неприкасаемых игроков

определил пятерку игроков, которых точно не продаст в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

В этот список вошли Федерико Кьеза, Деян Кулушевски, Маттейс де Лигт, Артур и Данило. Отмечается, что в список не вошел португальский нападающий Криштиану Роналду.

Напомним, после вылета туринцев из Лиги чемпионов появились слухи о том, что Криштиану может вернуться в «Реал».

Контракт 36-летнего Роналду со «Старой Синьорой» истекает летом 2022 года. В текущем сезоне он забил 30 голов и отдал четыре результативные передачи в 34 матчах за «Юве» во всех турнирах.