Соу — лучший игрок «Ростова» в марте

Форвард «Ростова»стал лучшим игроком команды по итогам мартовского голосования среди болельщиков. Он получил среднюю оценку 4,85.

В список пяти лучших игроков вошли Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Максим Осипенко и Данил Глебов.

Али Соу — «Ростсельмаш — лучший игрок марта» 🏆

Свой выбор сделали болельщики на официальном сайте «Ростова». Нападающий получил среднюю оценку — 4,85.

Также в пятерку вошли: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Максим Осипенко и Данил Глебов. pic.twitter.com/q2qj3b602T — Football Club Rostov (@rostovfc) March 24, 2021

На счету Соу в марте 3 поединка — с «Сочи» (0:0), «Химками» (0:1) и «Ротором» (4:0). Последнему сопернику футболист забил один гол.