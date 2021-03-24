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    Соу — лучший игрок «Ростова» в марте

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    Форвард «Ростова» Али Соу стал лучшим игроком команды по итогам мартовского голосования среди болельщиков. Он получил среднюю оценку 4,85.

    Али Соу
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    Али Соу

    В список пяти лучших игроков вошли Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Максим Осипенко и Данил Глебов.

    На счету Соу в марте 3 поединка — с «Сочи» (0:0), «Химками» (0:1) и «Ротором» (4:0). Последнему сопернику футболист забил один гол.

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