ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола ВлашичТрансферный дайджест. 16-22 марта
  • 08:34
    • Соболев: Постоянно говорим Тедеско: «Оставайтесь». Но он вроде уже точно решил
  • 23:28
    • Сборная России представила новую форму
  • 22:13
    • СКА в овертайме дожал «Динамо» и повел в серии
  • 17:54
    • Неймар и ПСЖ согласовали условия нового контракта
  • 14:49
    • Оздоев пропустит матч сборной России против Мальты
    Все новости спорта

    Соболев: Постоянно говорим Тедеско: «Оставайтесь». Но он вроде уже точно решил

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий «Спартака» Александр Соболев признался, что футболисты уговаривают главного тренера Доменико Тедеско не покидать команду.

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    Тедеско ранее несколько раз подтвердил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком».

    «Когда он говорит, без разницы, до игры или в перерыве, — это всегда взбадривает. У него эмоциональная манера речи, и в перерыве последней игры с "Уралом" он мощно зарядил, чтобы мы при 3:0 не расслаблялись.

    Конечно, хочется, чтобы он остался! Да ему все постоянно говорят: "Оставайтесь!" Но вроде он уже точно решил и сказал. Посмотрим... Доменико ведь видит, что мы выкладываемся. Своей игрой показываем ему: мы правда хотим, чтобы он остался.

    Он сказал нам, что уйдет в конце сезона, чтобы быть перед всеми честным, никого не обманывать. Не могу говорить за других, но я больше всего уважаю Тедеско за честность.

    Еще — за хорошие тренировки. За эмоции. Он всегда с командой, всегда за нас. Это и на бровке видно. Заведенный, прыгает, кричит...

    Он действительно так переживает за нас и так живет игрой. Для футболистов всегда главное, чтобы тренер был по отношению к ним справедливым, и Доменико такой. Если ты в порядке, то будешь играть», — сказал Соболев в интервью «Спорт-Экспрессу».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» решит исход серии в четвертой встрече?
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Еще одна игра «Локо» и ЦСКА закончится скромно?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Кузнецова выиграет у Корне в двух сетах?
  • Корне — Кузнецова. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Корне — Кузнецова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Турция — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Чехия U21 — Италия U21
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Словения U21 — Испания U21
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торпедо — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры