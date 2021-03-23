Соболев: Постоянно говорим Тедеско: «Оставайтесь». Но он вроде уже точно решил

Нападающий «Спартака»признался, что футболисты уговаривают главного тренеране покидать команду.

Тедеско ранее несколько раз подтвердил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком».

«Когда он говорит, без разницы, до игры или в перерыве, — это всегда взбадривает. У него эмоциональная манера речи, и в перерыве последней игры с "Уралом" он мощно зарядил, чтобы мы при 3:0 не расслаблялись.

Конечно, хочется, чтобы он остался! Да ему все постоянно говорят: "Оставайтесь!" Но вроде он уже точно решил и сказал. Посмотрим... Доменико ведь видит, что мы выкладываемся. Своей игрой показываем ему: мы правда хотим, чтобы он остался.

Он сказал нам, что уйдет в конце сезона, чтобы быть перед всеми честным, никого не обманывать. Не могу говорить за других, но я больше всего уважаю Тедеско за честность.

Еще — за хорошие тренировки. За эмоции. Он всегда с командой, всегда за нас. Это и на бровке видно. Заведенный, прыгает, кричит...

Он действительно так переживает за нас и так живет игрой. Для футболистов всегда главное, чтобы тренер был по отношению к ним справедливым, и Доменико такой. Если ты в порядке, то будешь играть», — сказал Соболев в интервью «Спорт-Экспрессу».