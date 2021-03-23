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    Соболев отреагировал на критику со стороны Романцева

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на критику свой адрес со стороны бывшего главного тренера красно-белых Олега Романцева.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Ни в коем случае на Олега Ивановича не обижаюсь, поскольку сам понимаю, что в каких-то моментах падаю. Но если сравнивать, например, с временами игры в Самаре, то считаю, что крепну и падаю уже меньше.

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    • Любой футболист падает, и это нормально. Бывают моменты, когда нужно заработать фол, чтобы команда выдохнула, сбить темп на последних минутах. Если есть контакт, и ты падаешь — это фол. Если по ногам ударили не сильно, а слабо — это перестает быть нарушением? Нет.

    Если упадешь без контакта в штрафной, эпизод посмотрят, пенальти не назначат, а тебе еще и желтую за симуляцию дадут. Смысл падать?

    Но в футболе иногда прибегают к различным хитростям. Например, когда вратарь мяч в ноги кладет и не берет его в руки — время тянет. Когда я на него бегу, то злюсь. Говорю ему: "Ну ты... нехороший человек!" Некоторые вратари извиняются. Помню, так поступил Матвей Сафонов. Это нормально. Одно дело делаем.

    Вот возьмем матч с "Динамо", когда я голевую передачу Мозесу отдал. Меня ведь ударили по ногам, и я мог упасть. Просто понял, что можно продолжить эту атаку и сделать такой пас — устоял и продолжил движение. Когда был боком, даже почти спиной к воротам — увидел, что Мозес бежит по правому флангу. Логичнее было бы убрать к бровке, в правую сторону, и спокойно отдать пас. Но решил: лучше уберу влево, рискну — зато, если получится, пройдет хорошая передача», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

    Ранее Соболев назвал европейские лиги, в которых он хотел бы выступать.

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