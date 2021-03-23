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    Шварц: У «Динамо» нет цели играть зрелищно, нужно играть успешно, но с идеей

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    Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился подробностями тактических построений команды.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Почему "Динамо" много пропускает? Я сейчас еще раз увидел пропущенные мячи, которые мы уже анализировали в команде.

    Я думаю, пропущенный гол от "Спартака" связан с не совсем правильным поведением в зоне, где находился мяч. Мы недостаточно агрессивно атаковали соперника.

    А другой пропущенный мяч — это неправильное поведение при потере. На мой взгляд, нет общей проблемы в обороне. В действительности мы хорошо обороняемся.

    Мы много пропустили с пенальти, нам надо улучшить индивидуальные действия в единоборствах. Но системных проблем в обороне нет. Мы защищаемся активно, цельно.

    Для нас важно в фазе после отбора мяча играть вертикально, быстро и целеустремленно доставлять мяч в глубину.

    Поэтому мы должны активно идти в отбор, даже на чужой половине поля, чтобы до ворот соперников оставался кратчайший путь. Наша идея — действовать вертикально.

    С другой стороны, позиционная игра против соперников, которые обороняются глубоко, очень важна. Игроки должны открываться между линиями.

    Речь сейчас не о том, чтобы сразу действовать успешно в позиционных атаках, а о том, чтобы изначально занимать хорошие позиции и при потере мяча иметь возможность тут же идти в контрпрессинг. Это очень важно для нашей игры в атаке.

    У нас нет цели играть зрелищно, нужно играть успешно, но с идеей. Мы хотим действовать максимально смело, должны доминировать на поле.

    Мы не хотим идти на риск, но должны действовать целеустремленно и быстро занимать хорошие позиции, когда мяч у соперника и когда мы сами им владеем», — сказал Шварц в эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».

    Бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Немецкий специалист возглавил «Динамо» в октябре 2020 года.

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