«Ювентус» готов отпустить Роналду за 25 миллионов евро

Нападающий «Ювентуса»может покинуть команду по окончании сезона, сообщает издание As

Если 36-летний форвард сообщит, что хочет сменить клуб, а с туринцами начнут конкретные переговоры, то они будут открыты к диалогу и отпустят футболиста без каких-либо проблем.

По информации источника, заинтересованная сторона должна будет заплатить не менее 25 миллионов евро — эта сумма позволит «Ювентусу» избежать финансовых проблем.

Если предложение не поступит, бело-черные с удовольствием продолжат работу с португальцем в последний год его контракта. Решение в итоге будет принимать сам игрок.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен продать Криштиану Роналду летом из-за его высокой зарплаты в 31 миллион евро за год. Сам игрок хочет вернуться в «Реал».

В текущем сезоне Роналду провел 34 матча, забил 30 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.