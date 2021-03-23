Олич: Хочу вернуть ЦСКА на те позиции, где он должен быть

Новый главный тренер ЦСКАрассказал о своих планах и задачах, которые перед ним стоят.

В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

23 марта армейцы объявили о подписании контракта с Оличем. Ранее он провел первую тренировку с командой.

«Мы контактировали с клубом много лет как друзья. Но разговоры о том, чтобы я стал главным тренером, начались лишь несколько дней назад.

Обсудили мое видение, мое мнение о команде. И сегодня я здесь. Очень рад вернуться. Это мой клуб, мой дом.

Хочу побеждать с ПФК ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть. Не только я: весь штаб, игроки хотят этого. Буду отдавать всего себя. Впереди много работы.

Мы пока не говорили о конкретных задачах. Но я сам себе говорю, что сразу надо настраиваться на победу в каждом матче. Так надо думать, так надо строить работу.

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В этом сезоне осталось не слишком много времени, чтобы привить ту систему игры, которую я хочу видеть. Но мы будем работать вместе с клубом, чтобы выигрывать», — приводит слова Олича клубная пресс-служба.

Дебютная игра Олича на посту главного тренера ЦСКА состоится 4 апреля — в гостях против «Тамбова» в рамках 24-го тура РПЛ.