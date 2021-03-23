ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анна ЩербаковаСтокгольм принимает фигуристов. На ЧМ-2021 будут разыграны олимпийские путевки
  • 14:40
    • Олич — новый главный тренер ЦСКА
  • 19:53
    • «Ак Барс» «всухую» выиграл серию с «Салаватом» и вышел в финал Восточной конференции
  • 19:45
    • Олич: Хочу вернуть ЦСКА на те позиции, где он должен быть
  • 18:39
    • «Фиорентина» подтвердила отставку Пранделли
  • 12:36
    • Названы кандидаты на смену Пирло в «Ювентусе»
    Все новости спорта

    Олич: Хочу вернуть ЦСКА на те позиции, где он должен быть

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о своих планах и задачах, которые перед ним стоят.

    Ивица Олич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ивица Олич

    В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    23 марта армейцы объявили о подписании контракта с Оличем. Ранее он провел первую тренировку с командой.

  • Хорватский кандидат. ЦСКА меняет тренера на бывшего игрока
  • Реакция спортивных СМИ на тренерскую рокировку в московском ЦСКА
  • Вчера

    • «Мы контактировали с клубом много лет как друзья. Но разговоры о том, чтобы я стал главным тренером, начались лишь несколько дней назад.

    Обсудили мое видение, мое мнение о команде. И сегодня я здесь. Очень рад вернуться. Это мой клуб, мой дом.

    Хочу побеждать с ПФК ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть. Не только я: весь штаб, игроки хотят этого. Буду отдавать всего себя. Впереди много работы.

    Мы пока не говорили о конкретных задачах. Но я сам себе говорю, что сразу надо настраиваться на победу в каждом матче. Так надо думать, так надо строить работу.

    Все футбольные трансферы

    В этом сезоне осталось не слишком много времени, чтобы привить ту систему игры, которую я хочу видеть. Но мы будем работать вместе с клубом, чтобы выигрывать», — приводит слова Олича клубная пресс-служба.

    Дебютная игра Олича на посту главного тренера ЦСКА состоится 4 апреля — в гостях против «Тамбова» в рамках 24-го тура РПЛ.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Еще одна игра «Локо» и ЦСКА закончится скромно?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Прервет ли сборная России свою неудачную серию выездом на Мальту?
  • Мальта — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Избежит ли команда Шевченко еще одного позора на «Стад де Франс»?
  • Франция — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мальта — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Франция — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  4.37
  • Экспресс дня 24 марта
  • Завтра в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Румыния U21 — Нидерланды U21
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Германия U21
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры