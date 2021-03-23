Олич — новый главный тренер ЦСКА

Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о назначениина пост главного тренера.

К работе 41-летний специалист приступит уже 23 марта — его представят команде, и он проведет свою первую тренировку.

Олич хорошо известен в России по выступлениям за «красно-синих». С 2003 по 2006 год хорват сыграл за ЦСКА 116 матчей, в которых забил 44 гола.

В качестве игрока Ивица выиграл с «армейцами» три чемпионских титула, два Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА.

Накануне ЦСКА объявил об уходе с поста главного тренера белоруса Виктора Гончаренко.