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    Олич — новый главный тренер ЦСКА

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    Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера.

    Ивица Олич и Игорь Акинфеев
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    Ивица Олич и Игорь Акинфеев

    К работе 41-летний специалист приступит уже 23 марта — его представят команде, и он проведет свою первую тренировку.

    Олич хорошо известен в России по выступлениям за «красно-синих». С 2003 по 2006 год хорват сыграл за ЦСКА 116 матчей, в которых забил 44 гола.

    В качестве игрока Ивица выиграл с «армейцами» три чемпионских титула, два Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА.

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