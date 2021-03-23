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    Канчельскис: Уволить Гончаренко и назначить Олича — странное решение

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    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном назначении хорватского специалиста Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    В понедельник ЦСКА официально объявил о прекращении сотрудничества с Виктором Гончаренко. Ранее сообщалось, что столичный клуб уже подписал контракт с Оличем, который на данный момент входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

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    • «Посмотрим — время покажет, кто прав, кто виноват. Странное, конечно, решение. Но у них там есть руководители — им решать. Наверное, есть у них какие-то для этого аргументы — надо у них об этом спросить.

    Действительно, пока Олич работал только в качестве второго тренера и приходит в ЦСКА, в команду-гранд главным. Наверное, для назначения Олича у руководителей есть какие-то весомые аргументы. Болельщикам ЦСКА остается только ждать, верить, а время покажет что к чему.

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    • За ЦСКА многие играли. Там много хороших игроков было. Это ни о чем не говорит. Да, хорошо играл, хороший футболист. Просто второй тренер — это второй тренер, а главный тренер — это главный. Это две разные вещи», — приводит слова Канчельскиса Rusfootball.

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