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    Названы кандидаты на смену Пирло в «Ювентусе»

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    Туринский «Ювентус» может уволить главного тренера Андреа Пирло, сообщает La Repubblica.

    Андреа Пирло
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    Андреа Пирло

    По информации издания, позиции специалиста серьезно пошатнулись после домашнего поражения от «Беневенто» (0:1).

    Клуб все еще готов дать молодому специалисту время на исправление ситуации, но если результаты продолжат ухудшаться, то его отставка вполне вероятна.

    Если Пирло уволят по ходу сезона, его может сменить Игор Тудор, который сейчас занимает пост ассистента главного тренера.

    В более отдаленной перспективе «Юве» рассмотрит кандидатуры Массимилиано Аллегри, Джан Пьеро Гасперини, Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти.

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