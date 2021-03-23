Габулов: Дзагоев и другие лидеры помогут Оличу

Бывший вратарь ЦСКАрассказал, в чем может быть преимуществона посту главного тренера армейцев.

В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

23 марта армейцы объявили о подписании контракта с Оличем.

«Для ЦСКА Олич — легенда. Болельщики всегда хорошо относились к нему, так что наверняка тепло его встретят.

Первые самостоятельные шаги он будет делать в родном для себя клубе — для него это значимое событие.

Сейчас у Олича есть преимущество — он приходит со стороны, поэтому благодаря эмоциям сможет встряхнуть как всю команду, так и персонально Влашича, от которого многое зависит в ЦСКА.

В этой ситуации особенно важна роль лидеров — насколько быстро они смогут помочь главному тренеру. Речь про Акинфеева, Дзагоева, того же Влашича.

Алан оказывает большое влияние на игру ЦСКА — да, у него сейчас повреждение, но он восстановится и поможет команде вернуться на лидирующие позиции в чемпионате.

Когда Дзагоев в этом сезоне играл постоянно, армейцы были наверху и боролись за чемпионство, а после его травмы скатились вниз.

Роль Алана важна и в коллективе, особенно сейчас, когда ЦСКА нужно исправлять ситуацию в таблице», — сказал Габулов «Спорт-Экспрессу».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).