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    Габулов: Дзагоев и другие лидеры помогут Оличу

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    Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов рассказал, в чем может быть преимущество Ивицы Олича на посту главного тренера армейцев.

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    23 марта армейцы объявили о подписании контракта с Оличем.

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    • «Для ЦСКА Олич — легенда. Болельщики всегда хорошо относились к нему, так что наверняка тепло его встретят.

    Первые самостоятельные шаги он будет делать в родном для себя клубе — для него это значимое событие.

    Сейчас у Олича есть преимущество — он приходит со стороны, поэтому благодаря эмоциям сможет встряхнуть как всю команду, так и персонально Влашича, от которого многое зависит в ЦСКА.

    В этой ситуации особенно важна роль лидеров — насколько быстро они смогут помочь главному тренеру. Речь про Акинфеева, Дзагоева, того же Влашича.

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    • Алан оказывает большое влияние на игру ЦСКА — да, у него сейчас повреждение, но он восстановится и поможет команде вернуться на лидирующие позиции в чемпионате.

    Когда Дзагоев в этом сезоне играл постоянно, армейцы были наверху и боролись за чемпионство, а после его травмы скатились вниз.

    Роль Алана важна и в коллективе, особенно сейчас, когда ЦСКА нужно исправлять ситуацию в таблице», — сказал Габулов «Спорт-Экспрессу».

    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).

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