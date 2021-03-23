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    Габулов: Отсутствие у Олича опыта самостоятельной работы вызывает опасения

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    Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московского клуба.

    Виктор Гончаренко и Ивица Олич
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    Виктор Гончаренко и Ивица Олич

    В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    23 марта армейцы объявили о подписании контракта с Оличем.

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    • «Видимо, зимой руководство ЦСКА еще возлагало надежду на то, что Гончаренко сможет справиться с поставленной задачей и побороться за чемпионство и за Лигу чемпионов.

    Но на сегодняшний день потенциала у этого сотрудничества клуб не видит.

    Конечно, мы все привыкли, что в ЦСКА редко меняются тренеры. А если и происходит отставка, то новым специалистом назначается человек с бэкграундом.

    Мы знаем Олича как прекрасного футболиста, который многое сделал для армейского клуба, но отсутствие опыта самостоятельной работы на высшем уровне вызывает опасения.

    Да, Олич был помощником главного тренера в сборной Хорватии, которая показывает хорошие результаты на международной арене.

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    • Но, во-первых, он не работал самостоятельно, во-вторых, не принимал решения на таком уровне под постоянным прессингом со стороны СМИ и болельщиков.

    Перед ЦСКА всегда стоят самые амбициозные задачи. Насколько Ивица готов их решать — не знает никто.

    Но в руководстве армейцев наверняка оценили риски и приняли это решение осознанно», — сказал Габулов «Спорт-Экспрессу».

    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).

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