ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анна ЩербаковаСтокгольм принимает фигуристов. На ЧМ-2021 будут разыграны олимпийские путевки
  • 14:40
    • Олич — новый главный тренер ЦСКА
  • 15:49
    • «Фиорентина» решила уволить главного тренера
  • 12:36
    • Названы кандидаты на смену Пирло в «Ювентусе»
  • 12:05
    • «Торпедо» объявило о назначении нового главного тренера
  • 09:52
    • «Милуоки» без Адетокумбо набрал 140 очков матче с «Индианой», «Хьюстон» прервал серию из 20 поражений
    Все новости спорта

    Дивеев удивился увольнению Гончаренко

    Футбол РПЛ Футбол России Сборная России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Защитник московского ЦСКА и молодежной сборной России Игорь Дивеев заявил, что удивился отставке главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    Игорь Дивеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Дивеев

    Ранее стало известно, что на смену Гончаренко пришел Ивица Олич.

    «Когда приехали в сборную, сразу перестроились от клубных дел. То, что в клубе было, там и осталось. Наверное, когда вернемся, снова будет: "Как так? Почему так?", но сейчас совсем другие эмоции. Для всей нашей команды чемпионат Европы — главный турнир года.

    Сейчас получим новые эмоции и с ними вернемся в ЦСКА. Тем более, тренер поменялся. Посмотрим, что он нам предложит, какая будет схема. Как игрока Олича помню, а по тренеру ничего не могу сказать.

  • Олич — новый главный тренер ЦСКА
  • Читайте по теме

    • Удивился ли я смене тренера? Конечно, удивился. Виктор Михайлович много сделал. Да, мы проиграли в матчах с Тулой и тем же "Зенитом"… Но это решение руководства клуба», — приводит слова Дивеева «Р-Спорт».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» решит исход серии в четвертой встрече?
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Еще одна игра «Локо» и ЦСКА закончится скромно?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Кузнецова выиграет у Корне в двух сетах?
  • Корне — Кузнецова. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Корне — Кузнецова
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мальта — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  4.37
  • Экспресс дня 24 марта
  • Завтра в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Румыния U21 — Нидерланды U21
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Германия U21
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры