Дивеев удивился увольнению Гончаренко

Защитник московского ЦСКА и молодежной сборной Россиизаявил, что удивился отставке главного тренера команды

Ранее стало известно, что на смену Гончаренко пришел Ивица Олич.

«Когда приехали в сборную, сразу перестроились от клубных дел. То, что в клубе было, там и осталось. Наверное, когда вернемся, снова будет: "Как так? Почему так?", но сейчас совсем другие эмоции. Для всей нашей команды чемпионат Европы — главный турнир года.

Сейчас получим новые эмоции и с ними вернемся в ЦСКА. Тем более, тренер поменялся. Посмотрим, что он нам предложит, какая будет схема. Как игрока Олича помню, а по тренеру ничего не могу сказать.

Удивился ли я смене тренера? Конечно, удивился. Виктор Михайлович много сделал. Да, мы проиграли в матчах с Тулой и тем же "Зенитом"… Но это решение руководства клуба», — приводит слова Дивеева «Р-Спорт».