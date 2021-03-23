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    Бистрович: Хочу вернуться в ЦСКА летом и побороться за место в составе

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    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за турецкий клуб «Касымпаша» на правах аренды, рассказал о намерениях вернуться в столичный клуб.

    Кристиян Бистрович
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    Кристиян Бистрович

    «В руководстве пояснили, что будут рады моему возвращению. Мне предложили новый контракт, и теперь я чувствую меньше давления.

    ЦСКА для меня второй дом. Я люблю Москву, и хотел бы остаться здесь. Был счастлив, когда предложили новый контракт.

    Мой приоритет? Вернуться летом и попробовать побороться за место в стартовом составе — несмотря на то что сейчас в ЦСКА хватает сильных игроков на моей позиции.

    Сейчас играю в каждом матче по 90 минут. Впереди молодежный Евро, и мне было важно подойти к нему в лучшей форме. Думаю, я с этим справился.

    Изначально я мог перейти в команду "Гезтепе". Мне позвонили с предложением аренды, но под конец что-то изменилось. Попросили время, но мне хотелось все решить поскорее и начать играть.

    Последовало предложение от "Касымпаша", и я принял его. Больше не мог ждать», — приводит слова Бистровича Sport24.

    Напомним, перед тем, как отдать Бистровича в аренду, ЦСКА продлил контракт с игроком до 2025 года.

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