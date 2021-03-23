Бистрович: Хочу вернуться в ЦСКА летом и побороться за место в составе

Полузащитник ЦСКА, выступающий за турецкий клубна правах аренды, рассказал о намерениях вернуться в столичный клуб.

«В руководстве пояснили, что будут рады моему возвращению. Мне предложили новый контракт, и теперь я чувствую меньше давления.

ЦСКА для меня второй дом. Я люблю Москву, и хотел бы остаться здесь. Был счастлив, когда предложили новый контракт.

Мой приоритет? Вернуться летом и попробовать побороться за место в стартовом составе — несмотря на то что сейчас в ЦСКА хватает сильных игроков на моей позиции.

Сейчас играю в каждом матче по 90 минут. Впереди молодежный Евро, и мне было важно подойти к нему в лучшей форме. Думаю, я с этим справился.

Изначально я мог перейти в команду "Гезтепе". Мне позвонили с предложением аренды, но под конец что-то изменилось. Попросили время, но мне хотелось все решить поскорее и начать играть.

Последовало предложение от "Касымпаша", и я принял его. Больше не мог ждать», — приводит слова Бистровича Sport24.

Напомним, перед тем, как отдать Бистровича в аренду, ЦСКА продлил контракт с игроком до 2025 года.