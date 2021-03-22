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    Уткин: Олич в ЦСКА — это пранк, зашедший слишком далеко

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    Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о возможном назначении хорватского специалиста Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Ранее стало известно, что Олич уже подписал контракт с ЦСКА.

    «Нет, ребята, Олич в ЦСКА — это пранк, зашедший слишком далеко.

    То есть в принципе — у каждого может получиться. Мало ли. Нельзя исключить даже того, что среди жителей Песчанки, протестовавших против разрастания стадиона ЦСКА до нынешних масштабов, есть потенциальный тренер, который нахлобучит всю Европу.

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    • Просто нет ни одного аргумента выбрать Ивицу.

    Полагаю, деловые люди сделают выводы о том, что ВЭБ вкладывается в активы примерно как в Олича, то есть, в моем понимании — как на сплите против валета в блэкджеке.

    То есть это азартная игра», — написал Уткин в своем телаграм-канале.

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