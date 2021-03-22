Уткин: Олич в ЦСКА — это пранк, зашедший слишком далеко

Известный блогерподелился мнением о возможном назначении хорватского специалистана пост главного тренера ЦСКА.

Ранее стало известно, что Олич уже подписал контракт с ЦСКА.

«Нет, ребята, Олич в ЦСКА — это пранк, зашедший слишком далеко.

То есть в принципе — у каждого может получиться. Мало ли. Нельзя исключить даже того, что среди жителей Песчанки, протестовавших против разрастания стадиона ЦСКА до нынешних масштабов, есть потенциальный тренер, который нахлобучит всю Европу.

Просто нет ни одного аргумента выбрать Ивицу.

Полагаю, деловые люди сделают выводы о том, что ВЭБ вкладывается в активы примерно как в Олича, то есть, в моем понимании — как на сплите против валета в блэкджеке.

То есть это азартная игра», — написал Уткин в своем телаграм-канале.