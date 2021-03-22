Оздоев пропустит матч сборной России против Мальты

Полузащитник «Зенита»не сыграет за сборную России в матче отбора на ЧМ-2022 против Мальты. Об этом сообщил главный врач национальной команды Эдуард Безуглов.

Оздоев продолжает заниматься по индивидуальной программе. В понедельник часть тренировки он провел на футбольном поле, часть — в тренажерном зале.

«По решению тренерского и медицинского штаба сборной Оздоев не полетит на Мальту и будет работать несколько дней с физиотерапевтом в Сочи», — приводит слова Безуглова пресс-служба сборной России.

Сборная Россия в рамках отбора на ЧМ-2022 сыграет с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), со Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).