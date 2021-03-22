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    Оздоев пропустит матч сборной России против Мальты

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022
    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не сыграет за сборную России в матче отбора на ЧМ-2022 против Мальты. Об этом сообщил главный врач национальной команды Эдуард Безуглов.

    Магомед Оздоев
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    Магомед Оздоев

    Оздоев продолжает заниматься по индивидуальной программе. В понедельник часть тренировки он провел на футбольном поле, часть — в тренажерном зале.

    «По решению тренерского и медицинского штаба сборной Оздоев не полетит на Мальту и будет работать несколько дней с физиотерапевтом в Сочи», — приводит слова Безуглова пресс-служба сборной России.

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