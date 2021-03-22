Онопко об уходе Гончаренко: Мне ни грустно, ни весело

, который ранее работал с ЦСКА в качестве главного тренера, дал комментарий по поводу уходаиз ЦСКА.

«Мне ни грустно, ни весело. Главное, чтобы Виктор Михайлович был здоров, чтобы в семье было всё хорошо. Я думал, что он доработает до конца сезона, как минимум. Это было бы логично во всех отношениях. Он прошёл сборы, сделали много перемен, всё должно было пойти на пользу, новые игроки, помощники, аналитики. Заложили много вещей, которые должны были помочь команде.

Не знаю, что происходило внутри. Возможно, что-то подтолкнуло руководство, может, сам Гончаренко захотел. Период работы с ним запомнится разным. Но было бы логично дать ему довести сезон», — цитирует Онопко «Чемпионат».