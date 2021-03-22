Нигматуллин: Гончаренко неплохо поработал, но один кубок за четыре года — маловато

Бывший голкипер сборной Россииоценил работуна посту главного тренера

Напомним, что 22 марта белорусский специалист покинул московский клуб. Его место должен занять экс-форвард команды Ивица Олич.

« Увольнение Ганчаренко? Наверное, это даже затянувшееся решение, которое назрело еще в тот момент, когда он вынужден был сорваться в Белоруссию, а потом всё же вернулся.

В тот момент было понятно, что нужно что-то менять, напрашивалось какое-то решение. Но в итоге дали еще шанс.

В принципе Ганчаренко провел неплохую работу, но в таком клубе, как ЦСКА, работу тренеров оценивают по достижениям и победам в чемпионате, Кубке, Суперкубке.

Один трофей за 4 года — маловато. Но он молодой тренер, у него еще есть все возможности выигрывать титулы с другой командой. Возможно, с "Краснодаром".

Что касается Олича, то здесь руководство ЦСКА идет на приличный риск. Помню его как великолепного нападающего, но опыта работы главным тренером у него нет.

Начинать с ЦСКА будет непросто. Есть много примеров, когда хорошие игроки сразу становились главными тренерами и ничего у них не получалось.

Но в любом случае было бы интересно наблюдать за ним в армейской команде», — цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

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Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством клуб принял участие в 166 матчах, одержал 83 победы, 38 раз сыграл вничью и потерпел 46 поражений.

На данный момент красно-синие располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстает на восемь очков.