Яровинский: За свою тяжелую работу Дюпин заслужил приглашение в сборную России

Спортивный директор «Рубина»назвал заслуженным приглашение вратаря казанцевв сборную России на предстоящие мартовские матчи.

В марте сборная России сыграет в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта).

«Считаю, что он получил вызов в результате тяжелой работы. Юра — невероятно самокритичный футболист.

Он очень много работает над пробелами, которые у него, как и у любого футболиста, есть, они это очень много обсуждают с тренерами вратарей.

За свою тяжелую работу Дюпин заслужил это приглашение, — сказал Яровинский "Спорт-Экспрессу".

В текущем сезоне РПЛ 32-летний Дюпин провел в составе "Рубина" 18 матчей во всех турнирах, в пяти из них сумев сохранить ворота в неприкосновенности.