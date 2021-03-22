Берг покинет «Краснодар» по окончании сезона

официально подтвердили, что нападающийлетом перейдет в шведский «Гетеборг».

Действующий контракт футболиста с «быками» истекает по окончании сезона, и стороны решили его не продлевать.

Маркус Берг проведет следующий сезон в шведском «Гётеборге» @IFKGoteborg

Летом у форварда сборной Швеции заканчивается контракт с «Краснодаром», и он принял решение вернуться на родину.

При этом вплоть до окончания сезона 2020/21 Берг продолжит играть за «Краснодар». pic.twitter.com/IGreI8Lc8M — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) March 22, 2021

Берг выступает в «Краснодаре» с лета 2019 года. В РПЛ футболист провел 38 матчей, забив 18 голов.