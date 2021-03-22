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    Берг покинет «Краснодар» по окончании сезона

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    В «Краснодаре» официально подтвердили, что нападающий Маркус Берг летом перейдет в шведский «Гетеборг».

    Маркус Берг
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    Маркус Берг

    Действующий контракт футболиста с «быками» истекает по окончании сезона, и стороны решили его не продлевать.

    Берг выступает в «Краснодаре» с лета 2019 года. В РПЛ футболист провел 38 матчей, забив 18 голов.

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