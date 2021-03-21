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    Мирзов планирует вернуться в «Спартак»

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    Полузащитник сборной России Резиуан Мирзов выразил желание вернуться в московский «Спартак» по окончании аренды в «Химках».

    Резиуан Мирзов
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    Резиуан Мирзов

    «Как вы знаете, из "Спартака" попасть не получилось, поэтому делал все возможное, чтобы попасть в сборную из "Химок".

    Делал все для этого, верил. Получилось. Дальше надо работать и доказывать. Аренда к лучшему. Играл, мог показать свои качества.

    Конечно, я рассчитываю вернуться в "Спартак". Руки не опускаю. Хочется доказать, что я не просто так туда попал.

    Когда я пришел в "Спартак", я был сам не похож на себя. Нужно было давать результат сразу, который я не мог дать. Потом тренера убрали, все поменялось», — приводит слова Мирзова «Чемпионат».

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