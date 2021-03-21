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    Кутепов готов играть на любой позиции в сборной России

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    Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов заявил, что комфортно чувствует себя в сборной России.

    Илья Кутепов
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    Илья Кутепов

    «В сборной у нас рабочий тренировочный процесс, всегда выкладываемся на 100%. Ощущения — отличные, настроение хорошее, как и у всех ребят, работать готов.

    Да, у меня не было игровой практики в клубе, но мой вызов — решение тренерского штаба сборной. Мне всегда комфортно в сборной, готов тут играть на любой позиции.

    Опыта игры в атаке особенно не было. Пара ситуаций, пара моментов, и все. Болеют ли за меня дети? Пока дети не осознают важность матчей и нашей работы, для них это обыденное мероприятие», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».

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