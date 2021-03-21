Кутепов готов играть на любой позиции в сборной России

Защитник московского «Спартака»заявил, что комфортно чувствует себя в сборной России.

«В сборной у нас рабочий тренировочный процесс, всегда выкладываемся на 100%. Ощущения — отличные, настроение хорошее, как и у всех ребят, работать готов.

Да, у меня не было игровой практики в клубе, но мой вызов — решение тренерского штаба сборной. Мне всегда комфортно в сборной, готов тут играть на любой позиции.

Опыта игры в атаке особенно не было. Пара ситуаций, пара моментов, и все. Болеют ли за меня дети? Пока дети не осознают важность матчей и нашей работы, для них это обыденное мероприятие», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».