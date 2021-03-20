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    Томь — Факел прямая трансляция 20.03.2021, смотреть онлайн

    Томь — Факел: онлайн-трансляция матча начнется в 11:00

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    В 11:00 начнётся прямая трансляция матча «Томь» — «Факел» в очередном туре ФНЛ.

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    Последний матч между собой: «Факел» — «Томь» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Томь»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Томь» — «Факел».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Томь» и «Факел» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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